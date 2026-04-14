В Польше считают, что Мадьяр неприятно удивит лидеров ЕС
Do Rzeczy: ЕС может разочароваться в Мадьяре после его слов об Украине
Обложка © ТАСС / АР
Евросоюз может быстро изменить отношение к новому лидеру Венгрии Петеру Мадьяру, пишет Do Rzeczy. Поводом для таких выводов стали высказывания политика о слабых перспективах Украины вступить в ЕС в ближайшие десять лет.
По мнению польского издания, такие оценки могут разочаровать Брюссель. Там рассчитывали на более жёсткую поддержку украинской интеграции.
«Готов поспорить, что очень скоро Мадьяр удивит брюссельских лидеров», — отмечается в публикации.
Авторы считают, что у Будапешта есть собственные экономические интересы, которые мешают поддерживать расширение союза за счёт Украины. Кроме того, страна продолжит закупать ресурсы у России, поскольку не имеет выхода к морю. Это, по оценке журналистов, делает маловероятным разрыв экономических связей.
Напомним, на парламентских выборах в Венгрии убедительную победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мандатов. Партия действующего премьера Виктора Орбана проиграла. Мадьяр уже заявил, что не против диалога с Владимиром Путиным и не против продолжить покупать российскую нефть. При этом он не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.