Мадьяр заявил, что не поддерживает быстрое вступление Украины в ЕС

Глава партии «Тиса», одержавшей победу на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил на пресс-конференции. По его словам, позиция партии остаётся неизменной. Он подчеркнул, что речь идёт о стране, находящейся в состоянии военного конфликта.