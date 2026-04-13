Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 14:56

Мадьяр заявил, что не поддерживает быстрое вступление Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Глава партии «Тиса», одержавшей победу на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил на пресс-конференции. По его словам, позиция партии остаётся неизменной. Он подчеркнул, что речь идёт о стране, находящейся в состоянии военного конфликта.

«Для страны, находящейся в состоянии войны, невозможно вступить в Евросоюз», — отметил Мадьяр.

Он добавил, что Венгрия придерживается этой позиции с самого начала обсуждения вопроса.

Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Мадьяр уже сообщил, что готов при необходимости обсуждать с Владимиром Путиным вопросы, вплоть до дешёвых энергоносителей. В Кремле заявили, что относятся с уважением к воле венгерского народа.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar