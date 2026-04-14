Европейские ультраправые разочаровались в Трампе после поражения Орбана
Ультраправые политики в странах Евросоюза пересмотрели отношение к американскому лидеру Дональду Трампу. Причиной стало поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на недавних парламентских выборах. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
Вице-президент французской партии «Национальное объединение» Луи Алиот заявил изданию, что каждый должен защищать свои национальные интересы, а интересы европейцев не всегда совпадают с США.
С ним согласился министр обороны Бельгии Тео Франкен, который входит в националистическую партию «Новый фламандский альянс». Он назвал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приезжал поддерживать Орбана, «по-настоящему глупым предвыборным ходом».
«Сторонникам MAGA (слоган предвыборной кампании Трампа Make America Great Again. — Прим. Life.ru) действительно стоит прекратить международную агитацию, потому что все, кого они поддерживают, проигрывают выборы», — подчеркнул Франкен.
Напомним, парламентские выборы в Венгрии завершились победой оппозиционной «Тисы» и поражением партии Виктора Орбана. По мнению аналитиков, это наносит удар по позициям Дональда Трампа, который открыто поддерживал политика как союзника в борьбе с леволиберальными элитами ЕС. Теперь этот союзник потерян, что упрочило положение евроэлит в противостоянии с Вашингтоном, хотя рост популярности правых и антисистемных сил в Европе сохраняется. Это напрямую затронет Украину и отношения ЕС с Россией.
