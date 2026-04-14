Европейские ультраправые разочаровались в Трампе после поражения Орбана

Ультраправые политики в странах Евросоюза пересмотрели отношение к американскому лидеру Дональду Трампу. Причиной стало поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на недавних парламентских выборах. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Вице-президент французской партии «Национальное объединение» Луи Алиот заявил изданию, что каждый должен защищать свои национальные интересы, а интересы европейцев не всегда совпадают с США.

С ним согласился министр обороны Бельгии Тео Франкен, который входит в националистическую партию «Новый фламандский альянс». Он назвал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приезжал поддерживать Орбана, «по-настоящему глупым предвыборным ходом».

«Сторонникам MAGA (слоган предвыборной кампании Трампа Make America Great Again. — Прим. Life.ru) действительно стоит прекратить международную агитацию, потому что все, кого они поддерживают, проигрывают выборы», — подчеркнул Франкен.