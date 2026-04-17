Песков: США не поддерживают идею вывоза иранского урана в Россию

На текущем этапе инициатива по вывозу иранского обогащённого урана в Россию не получила поддержки со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о судьбе иранского обогащённого урана пока не перешёл в плоскость активных переговоров. Российская сторона, по его словам, сохраняет готовность принять материал, при этом соответствующая позиция ранее неоднократно озвучивалась президентом РФ Владимиром Путиным.

Инициатива обсуждалась в рамках международных контактов, включая диалог с США и другими участниками ближневосточной повестки. Однако на данном этапе предложение не востребовано американской стороной, что влияет на его продвижение.

