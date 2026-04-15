Лавров заявил о неотъемлемом праве Ирана на обогащение урана

Право Ирана на обогащение урана в мирных целях является неотъемлемым. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай. Министр подчеркнул, что Россия примет любой подход иранской стороны — захочет ли Тегеран взять паузу или настаивать на сохранении этого права.

Лавров также напомнил, что Москва, как и при согласовании программы 2015 года, готова сыграть свою роль в решении й этой проблемы. Речь идёт о переработке высокообогащённого урана топливного уровня, а также о передаче на хранение в Россию определённого количества.

По словам главы МИД РФ, проблема обогащённого урана остаётся одной из нерешённых на переговорах в Исламабаде, которые вскоре должны возобновиться.

«Я общался с министром иностранных дел [Ирана Аббасом] Арагчи. Мы общаемся, как я уже сказал, и с американской стороной. Эта тема всплывала не раз за последние пару-тройку месяцев, в том числе в контактах президента [РФ Владимира] Путина с американскими, да и с израильскими представителями, и с иранскими тоже. Мы примем любое решение, которое будет устраивать иранскую сторону в рамках её законных прав», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь, Вашингтон настаивает, что Иран должен полностью отказаться от самой возможности обогащать уран. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что гарантия того, что у Ирана не останется возможностей для обогащения урана, становится ключевой частью американской стратегии. Он добавил, что США хотят вывезти ядерный материал из страны и получить его в своё распоряжение.