Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 23:03

Вэнс: США требуют отказа от самой возможности обогащать уран в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Американские власти выдвинули жёсткое требование к Тегерану. Вашингтон настаивает, что Иран должен полностью отказаться от самой возможности обогащать уран. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Одно дело для иранцев сказать, что они не собираются обладать ядерным оружием. Другое дело для нас создать механизм, обеспечивающий, что этого не произойдёт», — сказал он в прямом эфире телеканала Fox News.

По словам Вэнса, гарантия того, что у Ирана не останется возможностей для обогащения урана, становится ключевой частью американской стратегии. Вице-президент добавил, что США хотят вывезти ядерный материал из страны и получить его в своё распоряжение.

Он также отметил, что ядерная программа Ирана вызывает беспокойство у Вашингтона, несмотря на заверения Тегерана об отсутствии планов создать ядерное оружие. Поэтому американская сторона настаивает на полном вывозе материала под контроль Соединённых Штатов.

Белый дом заявил, что Иран согласился передать США обогащённый уран
Белый дом заявил, что Иран согласился передать США обогащённый уран

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет предложение принять обогащённый уран из Ирана, однако инициатива пока не реализована. По данным Москвы, эту идею озвучили в контактах с США и странами региона.

Лия Мурадьян
