Вэнс: США требуют отказа от самой возможности обогащать уран в Иране

Американские власти выдвинули жёсткое требование к Тегерану. Вашингтон настаивает, что Иран должен полностью отказаться от самой возможности обогащать уран. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Одно дело для иранцев сказать, что они не собираются обладать ядерным оружием. Другое дело для нас создать механизм, обеспечивающий, что этого не произойдёт», — сказал он в прямом эфире телеканала Fox News.

По словам Вэнса, гарантия того, что у Ирана не останется возможностей для обогащения урана, становится ключевой частью американской стратегии. Вице-президент добавил, что США хотят вывезти ядерный материал из страны и получить его в своё распоряжение.

Он также отметил, что ядерная программа Ирана вызывает беспокойство у Вашингтона, несмотря на заверения Тегерана об отсутствии планов создать ядерное оружие. Поэтому американская сторона настаивает на полном вывозе материала под контроль Соединённых Штатов.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет предложение принять обогащённый уран из Ирана, однако инициатива пока не реализована. По данным Москвы, эту идею озвучили в контактах с США и странами региона.