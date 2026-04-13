Песков: Предложение России принять уран из Ирана остаётся в силе
Россия сохраняет предложение принять обогащённый уран из Ирана, однако оно пока не было реализовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, инициатива ранее обсуждалась на международном уровне.
«Это предложение в силе, но оно не было востребовано», — подчеркнул Песков, заметив, что инициатива была озвучена в контактах с США и странами региона.
Представитель Кремля добавил, что российская сторона продолжает придерживаться ранее заявленной позиции.
8 апреля Белый дом заявил, что Иран согласился передать США обогащённый уран. А 13 апреля стало известно, что Белый дом после безрезультатных переговоров в Пакистане прорабатывают возможность возобновления военных действий против исламской республики.
