«Думал, я по-русски говорю»: Лавров рассмешил ливийскую делегацию в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил во время встречи с ливийским коллегой в Москве, вызвав смех участников переговоров.

В начале встречи российский министр обратился к представителю Ливии на английском языке, поблагодарив его за визит и отметив перспективы двустороннего сотрудничества. После этого и.о. главы МИД Ливии Тахер Баур предложил вести беседу на арабском и русском языках с переводом.

«А я думал, я по-русски говорил», — сказал Лавров, рассмешив ливийскую делегацию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за восстановление единства и национального согласия в Ливии. По его словам, Москва готова внести свой вклад в достижение этого.