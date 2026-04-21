Лавров предложил Ливии помощь в восстановлении единства

Россия выступает за восстановление единства Ливии, поэтому налаживает контакты с властями страны. В этом заверил глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами с и. о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром.

«На данном этапе, конечно, мы прежде всего хотим оказать содействие в восстановлении единства, национального согласия в Ливии. Будем готовы вложить в эти усилия свой вклад», — подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что на полях Анталийского дипломатического форума делегация Москвы общалась с премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Также были короткие переговоры и с представителями Бенгази. Лавров добавил, что Москва будет рада установлению единства на ливийской земле.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон предпринимает шаги, направленные на сокращение влияния России в Ливии. Политическая ситуация в стране остается разделённой. В Триполи действует правительство национального единства, поддерживаемое ООН, тогда как в Тобруке заседает палата представителей. Восточные территории контролируются Ливийской национальной армией под руководством Халифы Хафтара.