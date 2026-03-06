Прокуратура Ливии установила трёх подозреваемых в убийстве сына Каддафи

Правоохранительные органы Ливии выяснили личности подозреваемых в убийстве сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. Генпрокуратура выдала постановление о задержании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Расследование завершилось установлением места встречи подозреваемых, времени их отъезда к месту убийства и его совершения, идентификацией транспортных средств, использованных подозреваемыми, и маршрута их передвижения, а также установлением личностей трёх подозреваемых. Прокуратура распорядилась об аресте и задержании всех троих», — сказано в заявлении.