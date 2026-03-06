Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 03:57

Прокуратура Ливии установила трёх подозреваемых в убийстве сына Каддафи

Обложка © X / هاشم إسحاق

Обложка © X / هاشم إسحاق

Правоохранительные органы Ливии выяснили личности подозреваемых в убийстве сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. Генпрокуратура выдала постановление о задержании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Расследование завершилось установлением места встречи подозреваемых, времени их отъезда к месту убийства и его совершения, идентификацией транспортных средств, использованных подозреваемыми, и маршрута их передвижения, а также установлением личностей трёх подозреваемых. Прокуратура распорядилась об аресте и задержании всех троих», — сказано в заявлении.

Водитель скорой помощи стал маньяком и убивал стариков во время госпитализации
Водитель скорой помощи стал маньяком и убивал стариков во время госпитализации

Напомним, 4 февраля на сына экс-лидера Ливии было совершено покушение во дворе его дома. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть политического деятеля подтвердил его двоюродный брат Ахмед Каддафи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ливия
  • Муаммар Каддафи
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar