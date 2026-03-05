Водитель скорой помощи стал маньяком и убивал стариков во время госпитализации

В Италии водителя скорой помощи подозревают в умышленном убийстве пяти пожилых пациентов. Об этом сообщает агентство ANSA. По данным следствия, 27-летний мужчина уже отстранён от работы в Красном Кресте и находится под расследованием.

Сообщается, что случаи гибели пациентов фиксировались с февраля 2025 года. Смерти происходили во время перевозки или сразу после транспортировки из города Форли в больницы Санта-Софии. В те дни подозреваемый находился на дежурстве. На него обратили внимание после сообщений от коллег.

После поступивших сигналов в служебных автомобилях установили камеры наблюдения. Полиция считает, что произошедшее не было случайностью. По версии следствия, речь может идти о «преднамеренных убийствах с применением смертельных веществ». Сейчас прокуратура рассматривает возможность эксгумации тел четырёх пожилых пациентов для дополнительной экспертизы.

