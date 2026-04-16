Вашингтон предпринимает шаги, направленные на сокращение влияния России в Ливии. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Осенью 2025 года заместитель командующего Африканским командованием США генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил о проведении учений сил специальных операций в Ливии. В рамках визита он посетил Триполи и Сирт, а также провёл переговоры с представителями двух противоборствующих администраций.

Политическая ситуация в стране остается разделённой. В Триполи действует правительство национального единства, поддерживаемое ООН, тогда как в Тобруке заседает палата представителей. Восточные территории контролируются Ливийской национальной армией под руководством Халифы Хафтара.

Дополнительным элементом присутствия США в регионе стали учения Flintlock 2026, стартовавшие в Ливии и Кот-д’Ивуаре. По словам Бреннана, «масштаб инвестиционного потенциала является стимулом для воссоединения». Такие манёвры могут предоставить Ливии доступ к американскому и союзническому военному оборудованию, снижая зависимость от России и Белоруссии.

Ранее сообщалось об уязвимости стратегии США, связанной с морской блокадой Ирана. Вашингтон не учёл роль Каспийского моря как альтернативного канала для Тегерана. После срыва переговоров президент США Дональд Трамп объявил о введении блокады.