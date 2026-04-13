Трамп хочет перебросить войска США ближе к России — политолог считал тревожный сигнал

В рамках критики НАТО и политики сокращения финансирования организации президент США Дональд Трамп может передислоцировать американские войска в Европе ближе к границам России, выводя военные силы из «провинившихся» западноевропейских стран, полагает политолог Григорий Ярыгин.

«Если сократится финансирование со стороны США этой организации, организация просто переждёт этот момент. По крайней мере, до следующих выборов. Что, собственно, европейцы и делают», — отметил он в интервью «Газете.ru».

При этом Трамп может переместить войска из одних государств в другие, расположенные ближе к границам России, а это уже не в интересах нашей страны. Однако США не выйдут из НАТО, поскольку при экс-президенте Джо Байдене были приняты акты, не позволяющие главе Белого дома инициировать такое решение без одобрения Конгресса, уверен американист.

Ранее Дональд Трамп назвал финансирование НАТО для защиты от России «нелепым». Таким мнением он поделился в разговоре с журналистами, подчеркнув, что США «потратили триллионы долларов» на альянс.