В США предупредили Трампа об импичменте до конца года

Журналист пула Белого дома Саймон Атеба заявил о возможном отстранении Дональда Трампа от должности президента США в этом году. Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, развитие событий может зависеть от промежуточных выборов. Он считает, что их итоги окажут серьёзное влияние на позиции республиканцев.

Атеба заметил, что Трамп втянул Америку в затяжной конфликт с Ираном. Он связал это с политическими решениями и амбициями американского лидера. Журналист предположил, что республиканцев могут ожидать серьёзные потери на выборах. В таком случае не исключается запуск процедуры импичмента. По его оценке, подобный сценарий может реализоваться до конца года.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщало, что срыв мирного соглашения с Ираном может создать серьёзные политические риски для Дональда Трампа. В публикации отмечалось, что это может негативно сказаться на его политической карьере, особенно на фоне предстоящих мероприятий, включая визит короля Карла III и ожидаемый саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.