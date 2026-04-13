Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 09:53

В США предупредили Трампа об импичменте до конца года

Журналист пула Белого дома Саймон Атеба заявил о возможном отстранении Дональда Трампа от должности президента США в этом году. Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, развитие событий может зависеть от промежуточных выборов. Он считает, что их итоги окажут серьёзное влияние на позиции республиканцев.

Атеба заметил, что Трамп втянул Америку в затяжной конфликт с Ираном. Он связал это с политическими решениями и амбициями американского лидера. Журналист предположил, что республиканцев могут ожидать серьёзные потери на выборах. В таком случае не исключается запуск процедуры импичмента. По его оценке, подобный сценарий может реализоваться до конца года.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщало, что срыв мирного соглашения с Ираном может создать серьёзные политические риски для Дональда Трампа. В публикации отмечалось, что это может негативно сказаться на его политической карьере, особенно на фоне предстоящих мероприятий, включая визит короля Карла III и ожидаемый саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar