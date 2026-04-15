Под охраной России: США указали на брешь размером с Германию в морской блокаде Ирана

Американское издание 19FortyFive указало на стратегический просчёт Вашингтона, организовавшего морскую блокаду Ирана. США полностью упустили из виду Каспийское море, которое остаётся для Тегерана открытыми воротами в обход санкций.

После провала переговоров американский лидер Дональд Трамп объявил о блокаде. Военно-морские силы взяли под жёсткий контроль Персидский залив и Ормузский пролив — главные артерии, через которые Исламская Республика экспортирует нефть и получает импортный бензин. Однако, как подчёркивают авторы 19FortyFive, у этой, казалось бы, глухой блокады есть огромная прореха.

Речь идёт о Каспии — внутреннем водоёме, который США физически не способны контролировать. По площади он сопоставим с Германией, и на его берегах Иран располагает крупными портами и даже военно-морской базой. Эту возможность Тегеран уже вовсю использует: по данным Reuters, сразу после закрытия Ормузского пролива Россия возобновила поставки зерна в Иран через Астрахань и Махачкалу.

Более того, грузопоток по Каспию только нарастает — рост фиксирует российский Минтранс. В 19FortyFive предлагают Вашингтону два варианта: либо задействовать авиацию для перехвата судов, либо повторить сценарий времён Рейгана и заминировать акваторию (как это уже делалось в территориальных водах Никарагуа). Оба варианта напрямую задевают интересы Москвы, а значит, чреваты серьёзной эскалацией.