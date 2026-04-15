Под охраной России: США указали на брешь размером с Германию в морской блокаде Ирана

19FortyFive: США при объявлении морской блокады Ирана не учли Каспийское море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Американское издание 19FortyFive указало на стратегический просчёт Вашингтона, организовавшего морскую блокаду Ирана. США полностью упустили из виду Каспийское море, которое остаётся для Тегерана открытыми воротами в обход санкций.

После провала переговоров американский лидер Дональд Трамп объявил о блокаде. Военно-морские силы взяли под жёсткий контроль Персидский залив и Ормузский пролив — главные артерии, через которые Исламская Республика экспортирует нефть и получает импортный бензин. Однако, как подчёркивают авторы 19FortyFive, у этой, казалось бы, глухой блокады есть огромная прореха.

Речь идёт о Каспии — внутреннем водоёме, который США физически не способны контролировать. По площади он сопоставим с Германией, и на его берегах Иран располагает крупными портами и даже военно-морской базой. Эту возможность Тегеран уже вовсю использует: по данным Reuters, сразу после закрытия Ормузского пролива Россия возобновила поставки зерна в Иран через Астрахань и Махачкалу.

Более того, грузопоток по Каспию только нарастает — рост фиксирует российский Минтранс. В 19FortyFive предлагают Вашингтону два варианта: либо задействовать авиацию для перехвата судов, либо повторить сценарий времён Рейгана и заминировать акваторию (как это уже делалось в территориальных водах Никарагуа). Оба варианта напрямую задевают интересы Москвы, а значит, чреваты серьёзной эскалацией.

США похвастались полной блокадой Ормузского пролива, «проглядев» проход двух танкеров
США похвастались полной блокадой Ормузского пролива, «проглядев» проход двух танкеров

Напомним, что президент США Дональд Трамп после провалившихся переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Он пригрозил, что любые корабли Ирана, которые приблизятся к зоне блокады, будут немедленно потоплены. Однако иранский супертанкер, находящийся под санкциями США, смог пройти через Ормузский пролив вопреки блокаде.

Юлия Сафиулина
