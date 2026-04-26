Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что идёт процесс возрождения нацизма, но он получает удовольствие от этого и радуется происходящему. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Нацизм снова поднимает голову. И Зеленский, ну, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что методы киевского режима схожи с методами террориста Джохара Дудаева. Так она прокомментировала атаку беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге.