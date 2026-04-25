Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что методы киевского режима схожи с методами террориста Джохара Дудаева. Соответствующее заявление дипломат сделала ТАСС, комментируя атаку беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге.

«Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Дудаева — бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма», — подчеркнула Захарова.