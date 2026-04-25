Шесть человек пострадали при атаке БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге

В Екатеринбурге шесть человек обратились за медицинской помощью после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Жильцов эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

По данным главы региона, среди обратившихся нет пациентов в тяжёлом состоянии. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали, ещё пятеро отказались от госпитализации. Жителям предложили размещение в пункте временного размещения. С ними работают психологи и сотрудники МЧС.

Паслер уточнил, что все экстренные службы продолжают работу. В регионе сохраняется режим угрозы атаки беспилотников. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Напомним, беспилотник Вооружённых сил Украины врезался в высотное здание в центре Екатеринбурга. В результате удара выбило стёкла на верхних этажах. На месте происшествия сразу начали работу экстренные службы. По неподтверждённой информации, для атаки использовался беспилотник типа «Лютый».