Украинский дрон врезался в высотку в центре Екатеринбурга, пишет SHOT. Выбиты стёкла на верхних этажах, виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.

По словам местных жителей, около 15 минут назад они услышали сильный взрыв, которому предшествовал отчётливый гул двигателя в небе. Как утверждают очевидцы, беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) врезался в высотное здание.

Ранее в Донецкой Народной Республике украинские военные нанесли удар по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города Родинское. В результате обстрела погибли два человека.