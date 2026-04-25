Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 22:34

Расчёты ПВО сбили пять украинских дронов в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

На всей территории Воронежской области в ночь с 24 на 25 апреля была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Согласно его информации, дежурные силы противовоздушной обороны засекли и ликвидировали пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве двух городов и одного из районов Воронежской области.

В четырёх муниципалитетах региона была отменена непосредственная угроза удара БПЛА, а затем режим опасности атаки дронов сняли на всей территории Воронежской области.

План «Ковёр» введён в шести аэропортах РФ, в одном снят
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском округе Калужской области произошёл пожар на производственном предприятии в результате падения обломков украинских беспилотников. По его данным, вечером 24 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги.

Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Армия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar