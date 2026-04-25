Расчёты ПВО сбили пять украинских дронов в Воронежской области

На всей территории Воронежской области в ночь с 24 на 25 апреля была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Согласно его информации, дежурные силы противовоздушной обороны засекли и ликвидировали пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве двух городов и одного из районов Воронежской области.

В четырёх муниципалитетах региона была отменена непосредственная угроза удара БПЛА, а затем режим опасности атаки дронов сняли на всей территории Воронежской области.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском округе Калужской области произошёл пожар на производственном предприятии в результате падения обломков украинских беспилотников. По его данным, вечером 24 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги.