Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 апреля, 20:21

На территории калужского предприятия произошло возгорание из-за обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Дзержинском округе Калужской области произошёл пожар на производственном предприятии в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, вечером 24 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги.

«После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа», — сообщил Шапша, добавив, что возгорание удалось ликвидировать.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, значительных повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Росавиация ввела план «Ковёр» в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова

Ранее пресс-служба Министерства обороны России заявила, что за девять часов над российскими регионами были сбиты 11 украинских БПЛА. Согласно данным ведомства, в период с 11:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники над Курской, Белгородской, Ростовской областями, Крымом и в акватории Чёрного моря.

Виталий Приходько
