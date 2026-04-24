Росавиация ввела план «Ковёр» в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова

Вечером в пятницу, 24 апреля, в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в заявлении.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России заявила, что за девять часов над российскими регионами были сбиты 11 украинских БПЛА. Согласно данным ведомства, в период с 11:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники над Курской, Белгородской, Ростовской областями, Крымом и в акватории Чёрного моря.