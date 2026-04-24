Средства ПВО отразили удар украинской ракеты «Нептун» по территории России

Российские средства противовоздушной обороны сбили крылатую противокорабельную ракету ракету ВСУ «Нептун» украинского производства, которой киевский режим попытался нанести удар по территории нашей страны. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В военном ведомстве не уточнили, какой именно объект планировали поразить, и над каким регионом был перехвачен боеприпас. В ведомстве также рассказали, что за прошедшую неделю средства ПВО сбили 50 управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов HIMARS.

Ранее в американской прессе сообщили, что американская компания Zone 5 Technologies тестирует новую малогабаритную ракету AGM-188A Rusty Dagger, которую планируют поставить киевскому режиму, а также принять на вооружение самой армии США. Этот снаряд может устанавливаться как на самолёты, так и на вертолёты, и сейчас проходит испытания на полигонах.