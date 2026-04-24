Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 апреля, 13:29

Средства ПВО отразили удар украинской ракеты «Нептун» по территории России

Пуск ракеты «Нептун». Обложка © Сайт президента Украины

Российские средства противовоздушной обороны сбили крылатую противокорабельную ракету ракету ВСУ «Нептун» украинского производства, которой киевский режим попытался нанести удар по территории нашей страны. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В военном ведомстве не уточнили, какой именно объект планировали поразить, и над каким регионом был перехвачен боеприпас. В ведомстве также рассказали, что за прошедшую неделю средства ПВО сбили 50 управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов HIMARS.

Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера и ракету «Нептун-МД»

Ранее в американской прессе сообщили, что американская компания Zone 5 Technologies тестирует новую малогабаритную ракету AGM-188A Rusty Dagger, которую планируют поставить киевскому режиму, а также принять на вооружение самой армии США. Этот снаряд может устанавливаться как на самолёты, так и на вертолёты, и сейчас проходит испытания на полигонах.

Юрий Лысенко
