ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун», есть разрушения и пострадавшая

Брянская область подверглась ракетному удару со стороны ВСУ. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, противник применил управляемые ракеты большой дальности типа «Нептун». Благодаря слаженной работе подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены в небе над регионом.

Однако избежать разрушений на земле не удалось: падение обломков сбитых ракет привело к серьёзным последствиям в селе Юрасово Карачевского района. Ударная волна и осколки боеприпасов нанесли значительный урон гражданской инфраструктуре.

На данный момент известно о полном разрушении четырёх жилых домов. Ещё 15 домовладений получили повреждения различной степени тяжести. В результате происшествия пострадала местная жительница. Женщину оперативно госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

На месте инцидента продолжают работу оперативные службы, которые занимаются оценкой ущерба и оказанием помощи жителям пострадавших домов.

Также и Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ. По словам очевидцев, дроны летели на низкой высоте — в том числе вдоль русла Волги. Пострадали несколько домов, один человек погиб.