Житель Волгоградской области погиб при атаке БПЛА

Ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Андрей Бочаров подтвердил информацию о произошедшем, сообщив, что последствия удара зафиксированы сразу в нескольких районах.

К сожалению, не обошлось без жертв. По словам губернатора, в результате ночной террористической атаки скончался житель СНТ «Мичуринец» в городе Волжский.

Серьёзный инцидент произошел и в Светлоярском районе. Там целью стала ёмкость с нефтепродуктами, в результате чего начался пожар. На месте происшествия оперативно работают противопожарные расчёты, которые занимаются локализацией и тушением огня.

Сильно пострадал Суровикинский район. Ударная волна и обломки повредили инфраструктуру на улице Соловьева, включая газопровод и линию электропередачи. Кроме того, зафиксированы разрушения в 13 частных жилых домах.

Сейчас экстренные службы занимаются ликвидацией последствий ночного налета. В Суровикинском районе уже стартовали аварийно-восстановительные работы, направленные на скорейшее возвращение коммуникаций в строй и ремонт пострадавших строений.

По словам очевидцев, дроны летели на низкой высоте — в том числе вдоль русла Волги. Пострадали несколько домов.