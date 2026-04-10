Пять домов повредило при массированной атаке дронов ВСУ на Волгоград

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область пострадали пять частных домов. В одном из районов дрон упал прямо на улицу. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, ВСУ атаковали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона.

«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений», — указано в сообщении.

В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улицах Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет. Оперативные и административные службы уже устраняют повреждения.

Напомним, о серии взрывов сообщили жители Волгограда около двух часов ночи. Всего насчитали около восьми взрывов. По словам очевидцев, дроны летели на низкой высоте — в том числе вдоль русла Волги.