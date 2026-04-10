Число закрытых аэропортов в России выросло до 13

Росавиация ввела временные ограничения на приём и вылет самолётов в девяти аэропортах страны. Решение приняли ночью 10 апреля. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

В сообщении ведомства перечислили аэропорты, где действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов — это Самара (Курумоч), Пенза, Астрахань (Нариманово), Саратов (Гагарин), Бугульма, Нижнекамск (Бегишево), Ульяновск (Баратаевка), Казань и Чебоксары. В пресс-службе Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.