В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полёты

Росавиация продолжает точечно регулировать работу авиагаваней. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов только что ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское).

Одновременно с этим ведомство сняло запреты в аэропортах Казани, Чебоксар и Череповца — они снова работают штатно.

В настоящий момент запрет на выпуск и приём воздушных судов также действуют в авиагаванях Иванова (Южный) и Ярославля (Туношна). Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний.