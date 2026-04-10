В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Росавиация продолжает точечно регулировать работу авиагаваней. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов только что ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское).
Одновременно с этим ведомство сняло запреты в аэропортах Казани, Чебоксар и Череповца — они снова работают штатно.
В настоящий момент запрет на выпуск и приём воздушных судов также действуют в авиагаванях Иванова (Южный) и Ярославля (Туношна). Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.