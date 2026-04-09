Временные ограничения сняты в аэропортах Калуги, Внуково, Домодедово и Жуковский
Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в калужском Грабцево. Теперь эти воздушные гавани работают штатно.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. Пасажирам рекомендовано следить за изменением статусов их рейсов на табло аэропорта, а также на онлайн-площадках авиаперевозчиков.
В настоящий момент запрет на выпуск и приём воздушных судов действуют в авиагаванях Иванова (Южный), Череповца, Ярославля (Туношна), Казани и Чебоксар. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
