Брошенный в аэропорту Москвы кот Барсик обрёл новый дом

Кот Барсик, которого хозяева бросили в столичном аэропорту перед отъездом на постоянное место жительства за границей, обрёл новый дом и постепенно привыкает к новой семье, рассказала сотрудница воздушной гавани Надежда. Именно она взяла животное на временную передержку, а затем помогла найти ему постоянных хозяев.

Барсик живёт в новой семье с 5 апреля, его приняли очень тепло. Адаптация проходит хорошо, забрала хвостатого замечательная семья, у которой уже было два рыжих кота, отметила собеседница 360.ru. Она также призналась, что расставание далось ей с сыном тяжело: за время передержки Барсик стал им по-настоящему близок.

«Отдавать было грустно, ревели с сыном, но, к сожалению, другого выхода не было», — отметила Надежда.

Она добавила, что в первые дни в новом доме кот почти не ел и не пил из-за сильного стресса, но позже пришёл в себя. Теперь Барсик спит на кровати новой хозяйки, а Надежда может навещать его при необходимости.

Напомним, хозяева Барсика улетали на ПМЖ за рубеж, однако строгие правила авиакомпании не позволили взять питомца с собой — у него отсутствовал полный пакет документов. Приютить хвостатого в Москве было некому. Кота оставили в зоне регистрации аэропорта, после чего животное временно приютила неравнодушная сотрудница терминала.