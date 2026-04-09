9 апреля, 09:49

Брошенный в аэропорту Москвы кот Барсик обрёл новый дом

Обложка © 360.ru

Кот Барсик, которого хозяева бросили в столичном аэропорту перед отъездом на постоянное место жительства за границей, обрёл новый дом и постепенно привыкает к новой семье, рассказала сотрудница воздушной гавани Надежда. Именно она взяла животное на временную передержку, а затем помогла найти ему постоянных хозяев.

«От него пахнет домом»: В Сургуте ищут хозяев трёхлапого пса, которого выкинули с вещами

Барсик живёт в новой семье с 5 апреля, его приняли очень тепло. Адаптация проходит хорошо, забрала хвостатого замечательная семья, у которой уже было два рыжих кота, отметила собеседница 360.ru. Она также призналась, что расставание далось ей с сыном тяжело: за время передержки Барсик стал им по-настоящему близок.

«Отдавать было грустно, ревели с сыном, но, к сожалению, другого выхода не было», — отметила Надежда.

Она добавила, что в первые дни в новом доме кот почти не ел и не пил из-за сильного стресса, но позже пришёл в себя. Теперь Барсик спит на кровати новой хозяйки, а Надежда может навещать его при необходимости.

Пожарные Ингушетии спасли тонущего кота во время разгула стихии на Кавказе

Напомним, хозяева Барсика улетали на ПМЖ за рубеж, однако строгие правила авиакомпании не позволили взять питомца с собой — у него отсутствовал полный пакет документов. Приютить хвостатого в Москве было некому. Кота оставили в зоне регистрации аэропорта, после чего животное временно приютила неравнодушная сотрудница терминала.

Борис Эльфанд
