Хозяева бросили кота Барсика в аэропорту Москвы, теперь ему ищут новый дом

Одиннадцатилетнего кота по кличке Барсик оставили в зоне регистрации аэропорта, после чего животное временно приютила неравнодушная сотрудница терминала. Об этом журналистам рассказала Надежда, взявшая питомца под опеку.

Хозяева оставили Барсика в зале ожидания аэропорта.

Хозяева улетали на постоянное жительство за рубеж, однако строгие правила авиакомпании не позволили взять питомца с собой — у него отсутствовал полный пакет документов. Приютить хвостатого в Москве было некому: у семьи нет знакомых в столице.

«Хозяева не из Москвы, даже не из области, им ещё нужно было доехать до столицы, чтобы вылететь. Это совсем не близкий путь, а пожилая хозяйка сильно болеет. У неё и у дочери не было другого выбора», — пояснила женщина в разговоре с 360.ru.

Поначалу Барсик был напуган, почти не притрагивался к еде, лишь пил воду и прятался в переноске. Со временем он освоился на новом месте и начал доверять людям.

Сейчас кот ищет постоянный дом. Сотрудники приюта надеются, что вскоре у него появится любящая семья, где он сможет спокойно провести свои зрелые годы.

