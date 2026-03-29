Кота Боню нашли в квартире спустя шесть дней после взрыва в Севастополе

В Севастополе спасли кота, который пропал после взрыва в жилом доме. Инцидент произошёл на улице Павла Корчагина. О ситуации сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пропавший после взрыва кот шесть дней скрывался в квартире.

Глава региона рассказал, что животное нашли спустя почти неделю в той же квартире, где произошёл взрыв. По его словам, в ночь происшествия в квартире находились родственники, никто не пострадал, однако кот по кличке Боня исчез. Семья искала питомца на улице и во дворе, но без результата.

Кот шесть дней выживал без еды после взрыва в Севастополе.

«Кот 6 дней прятался дома, без еды и воды», — говорится в сообщении.

После встречи с жителями дома хозяйка вместе со спасателями вернулась в квартиру и обнаружила кота в кладовке. Животное выглядело ослабленным и напуганным. Депутат Гагаринского округа доставил кота с хозяевами в государственную ветеринарную клинику, где животному провели осмотр и назначили лечение. Власти рассчитывают, что питомец восстановится в ближайшее время.

Сейчас кот находится под наблюдением специалистов, ему проводят необходимые процедуры. Семья вернулась в квартиру и продолжает устранять последствия происшествия.