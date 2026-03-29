Кота Боню нашли в квартире спустя шесть дней после взрыва в Севастополе
Обложка © Telegram / РаZVожаев
В Севастополе спасли кота, который пропал после взрыва в жилом доме. Инцидент произошёл на улице Павла Корчагина. О ситуации сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Пропавший после взрыва кот шесть дней скрывался в квартире. Видео © Telegram / РаZVожаев
Глава региона рассказал, что животное нашли спустя почти неделю в той же квартире, где произошёл взрыв. По его словам, в ночь происшествия в квартире находились родственники, никто не пострадал, однако кот по кличке Боня исчез. Семья искала питомца на улице и во дворе, но без результата.
Кот шесть дней выживал без еды после взрыва в Севастополе. Фото © Telegram / РаZVожаев
«Кот 6 дней прятался дома, без еды и воды», — говорится в сообщении.
После встречи с жителями дома хозяйка вместе со спасателями вернулась в квартиру и обнаружила кота в кладовке. Животное выглядело ослабленным и напуганным. Депутат Гагаринского округа доставил кота с хозяевами в государственную ветеринарную клинику, где животному провели осмотр и назначили лечение. Власти рассчитывают, что питомец восстановится в ближайшее время.
Сейчас кот находится под наблюдением специалистов, ему проводят необходимые процедуры. Семья вернулась в квартиру и продолжает устранять последствия происшествия.
Напомним, в ночь на 24 марта в Севастополе на улице Павла Корчагина произошёл взрыв в многоквартирном доме. Повреждения получил не только сам подъезд, но и соседнее здание. После инцидента жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадали 12 человек, двое погибли. По уточнённым данным, в результате происшествия погибли 50-летняя женщина и её 20-летний сын, которого изначально считали пропавшим без вести. Женщина воспитывала шестерых детей. Сообщается, что четверо её дочерей получили травмы различной степени тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.