При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать — певчая церковного хора

В Севастополе при взрыве в пятиэтажном доме погибла 50-летняя женщина — мать пятерых детей. Её четыре дочери получили травмы и находятся в больнице, а сын после происшествия числится пропавшим без вести. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.