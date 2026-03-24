При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать — певчая церковного хора
Обложка © Telegram/ Mash
В Севастополе при взрыве в пятиэтажном доме погибла 50-летняя женщина — мать пятерых детей. Её четыре дочери получили травмы и находятся в больнице, а сын после происшествия числится пропавшим без вести. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Погибшая работала кассиром в бухгалтерии, подрабатывала сиделкой — помогала пожилым и людям с инвалидностью, покупала им продукты и лекарства. В свободное время она пела в церковном хоре Татианинского храма.
Напомним, взрыв в многоэтажке в Севастополе произошёл сегодня ночью. Пострадали 12 человек, двое погибли. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Прокуратура Севастополя начала проверку.
