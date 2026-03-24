Шесть жилых домов пострадали из-за взрыва в Севастополе
Обложка © МЧС по Севастополю
В Севастополе ликвидируют последствия масштабного происшествия: взрыв в многоэтажке на улице Павла Корчагина привел к повреждениям как минимум шести жилых строений, пишет ТАСС. Ударная волна разнесла осколки окон на десятки метров, затронув здания в радиусе целого квартала.
Губернатор Михаил Развожаев подтвердил гибель двух горожан. В медицинских учреждениях города остаются двенадцать пациентов, получивших травмы различной степени тяжести. Среди них трое несовершеннолетних, причем состояние одного ребенка медики оценивают как тяжелое.
Помимо эпицентра случившегося — дома номер 14, значительный ущерб зафиксирован в соседнем строении под номером 20, где также началось возгорание. Остекление пострадало еще в четырёх близлежащих многоквартирных корпусах.
Сейчас территория вокруг места катастрофы оцеплена экстренными службами. Специалисты проводят обследование конструкций, чтобы оценить масштаб разрушений и обеспечить безопасность жителей квартала.
Официальные ведомства продолжают мониторинг обстановки. Ожидается, что после завершения первичных следственных действий власти приступят к оказанию адресной помощи пострадавшим семьям и оценке ущерба для последующего ремонта жилого фонда.
Напомним, взрыв в многоэтажке в Севастополе произошёл сегодня ночью. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.
