МЧС опубликовало видео с места страшного взрыва в многоэтажке в Севастополе

Региональное управление МЧС России поделилось оперативными видеоматериалами с места происшествия в Севастополе. На кадрах запечатлён процесс тушения пожара, который вспыхнул после мощного взрыва в одном из городских жилых строений.

Кадры работы МЧС на месте взрыва в жилом доме в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС по Севастополю

Ведомство сообщило, что к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены значительные силы. В спасательной операции задействовали 198 специалистов профильных служб.

Помимо личного состава, к работам привлекли внушительный арсенал спецтехники. Общее количество машин составило 55 единиц.

На опубликованных записях видно, как пожарные расчеты работают в эпицентре инцидента. Сотрудники ведомства оперативно локализовали очаги пламени, чтобы не допустить распространения огня на соседние помещения и конструкции.

Службы продолжают разбирать завалы и оценивать степень повреждения здания. Информации о причинах случившегося и пострадавших пока не поступало, все данные уточняются.