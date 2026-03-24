24 марта, 05:12

МЧС опубликовало видео с места страшного взрыва в многоэтажке в Севастополе

Обложка © Telegram / МЧС по Севастополю

Региональное управление МЧС России поделилось оперативными видеоматериалами с места происшествия в Севастополе. На кадрах запечатлён процесс тушения пожара, который вспыхнул после мощного взрыва в одном из городских жилых строений.

Кадры работы МЧС на месте взрыва в жилом доме в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС по Севастополю

Ведомство сообщило, что к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены значительные силы. В спасательной операции задействовали 198 специалистов профильных служб.

Помимо личного состава, к работам привлекли внушительный арсенал спецтехники. Общее количество машин составило 55 единиц.

На опубликованных записях видно, как пожарные расчеты работают в эпицентре инцидента. Сотрудники ведомства оперативно локализовали очаги пламени, чтобы не допустить распространения огня на соседние помещения и конструкции.

Службы продолжают разбирать завалы и оценивать степень повреждения здания. Информации о причинах случившегося и пострадавших пока не поступало, все данные уточняются.

В Севастополе ликвидировали пожар, возникший после взрыва

Напомним, в Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека. Ещё восемь человек пострадали, им оказывается помощь в больнице. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Прокуратура Севастополя начала проверку.

