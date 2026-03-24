Число раненых при взрыве в многоэтажке в Севастополе увеличилось до восьми

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе выросло до восьми человек. Инцидент произошёл на улице Павла Корчагина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, на месте работают экстренные службы. К ликвидации последствий привлекли 179 человек и 51 единицу техники. Жителей пострадавших домов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения.

«Ещё 8 человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

С эвакуированными жителями работают психологи МЧС. Власти организовали размещение пострадавших и продолжают координировать помощь.