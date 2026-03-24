Число раненых при взрыве в многоэтажке в Севастополе увеличилось до восьми
Обложка © Life.ru
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе выросло до восьми человек. Инцидент произошёл на улице Павла Корчагина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, на месте работают экстренные службы. К ликвидации последствий привлекли 179 человек и 51 единицу техники. Жителей пострадавших домов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения.
«Ещё 8 человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
С эвакуированными жителями работают психологи МЧС. Власти организовали размещение пострадавших и продолжают координировать помощь.
Напомним, в Севастополе ночью произошёл взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина. После него в здании вспыхнул пожар, который распространился на несколько квартир. Позже власти подтвердили гибель двух человек. Часть жильцов эвакуировали, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Взрыв привёл к повреждению конструкций здания. Разрушения затронули квартиру на первом этаже и перекрытия на нескольких уровнях. В соседних домах ударной волной выбило окна. По факту происшествия началась проверка. Специалисты устанавливают причины взрыва и оценивают последствия. Экстренные службы продолжают работу на месте.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.