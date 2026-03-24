Взрыв в многоэтажке в Севастополе привёл к частичному обрушению

Взрыв в жилом доме в Севастополе привёл к частичному обрушению стены и внутренних перекрытий. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1 этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован, сейчас идёт проливка конструкций», — пишет Развожаев.

Согласно губернатору, из повреждённых домов жильцы были эвакуированы. В школе был открыт пункт временного размещения. Жильцов, чьи квартиры непригодны для проживания, разместят в пансионате.

Напомним, взрыв прогремел в 23:50 по местному времени. Вскоре после этого начался мощный пожар в четырёх квартирах. В соседних домах взрывной волной выбило стёкла. Также повреждены несколько припаркованных авто. При взрыве пострадали четыре человека и погибли двое. К ликвидации последствий привлечены все спецслужбы. Всего задействованы 89 человек и 23 единицы техники, из них от МЧС России — 51 специалист и 10 автомобилей.