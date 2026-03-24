В подмосковных Химках загорелся мебельный цех

В подмосковном посёлке Лунево в Химках сотрудники МЧС России тушат цех по производству мебели. Как сообщили в региональном ведомстве, уведомление о происшествии поступило поздно, из-за чего возгорание успело охватить значительную часть здания.

Кадры с тушением пожара. Видео © Telegram / МЧС Московской области

«Возгорание в цехе по производству мебели произошло в посёлке Лунево. <...> На данный момент пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседнее строение. На месте работают порядка 50 человек и 16 единиц техники», — говорится в заявлении. По предварительным данным, пострадавших нет.

А ранее в Курганской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей. Огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела детей двух и пяти лет. В момент происшествия они находились дома без взрослых, мать ушла по делам с другим ребёнком. Следственными органами СК России по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело.