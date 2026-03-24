В Севастополе при взрыве в жилой многоэтажке погибли два человека

В Севастополе при взрыве на Корчагина 14 в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

«На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших. Пострадало 4 человека, им оказывается помощь в больнице», — написал он.

По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах, огонь локализован, проводится проливка конструкций. К ликвидации последствий привлечены все спецслужбы. Всего задействованы 89 человек и 23 единицы техники, из них от МЧС России — 51 специалист и 10 автомобилей.

Напомним, взрыв в Севастополе прогремел около 23:50. После этого начался сильный пожар минимум в четырёх квартирах. В соседних домах взрывной волной выбило стёкла. Причины выясняются. Пострадало 4 человека. Все спецслужбы сейчас работают на месте.