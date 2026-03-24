Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 04:06

В Севастополе ликвидировали пожар, возникший после взрыва

Обложка © Telegram / МЧС Севастополя

В Севастополе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме после взрыва. На данный момент продолжается разбор конструкций в соседнем здании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На улице Павла Корчагина в Севастополе продолжают работу экстренные службы. На место привлекались 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС Росси 64 специалиста и 17 автомобилей. Пожар в многоквартирном доме полностью потушен», — говорится в сообщении.

Расчёты ПВО в Севастополе сбили один украинский беспилотник над морем
Расчёты ПВО в Севастополе сбили один украинский беспилотник над морем

Напомним, в Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека. Ещё восемь человек пострадали, им оказывается помощь в больнице. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Прокуратура Севастополя начала проверку.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar