В Севастополе ликвидировали пожар, возникший после взрыва

В Севастополе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме после взрыва. На данный момент продолжается разбор конструкций в соседнем здании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На улице Павла Корчагина в Севастополе продолжают работу экстренные службы. На место привлекались 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС Росси 64 специалиста и 17 автомобилей. Пожар в многоквартирном доме полностью потушен», — говорится в сообщении.