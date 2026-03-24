В Севастополе ликвидировали пожар, возникший после взрыва
Обложка © Telegram / МЧС Севастополя
В Севастополе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме после взрыва. На данный момент продолжается разбор конструкций в соседнем здании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На улице Павла Корчагина в Севастополе продолжают работу экстренные службы. На место привлекались 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС Росси 64 специалиста и 17 автомобилей. Пожар в многоквартирном доме полностью потушен», — говорится в сообщении.
Напомним, в Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека. Ещё восемь человек пострадали, им оказывается помощь в больнице. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Прокуратура Севастополя начала проверку.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.