В Севастополе найдено тело мужчины, пропавшего после взрыва
Обложка © Telegram / МЧС Севастополя
В Севастополе подтвердили гибель мужчины, который считался пропавшим после взрыва в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
«По результатам ДНК-экспертизы установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат <...> 20-летнему жителю квартиры, расположенной на первом этаже дома, где и находился эпицентр трагедии», — говорится в сообщении. Именно в этой квартире находился эпицентр взрыва.
Напомним, что взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина прогремел 24 марта. Число пострадавших в итоге достигло 12 человек, среди них трое детей — все они были госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства. Повреждения получили не только дом, где произошёл взрыв, но и соседние строения. В режим ЧС включены три дома по улице Павла Корчагина — № 14, 16 и 20.
