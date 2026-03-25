Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 14:12

В Севастополе найдено тело мужчины, пропавшего после взрыва

Обложка © Telegram / МЧС Севастополя

Обложка © Telegram / МЧС Севастополя

В Севастополе подтвердили гибель мужчины, который считался пропавшим после взрыва в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По результатам ДНК-экспертизы установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат <...> 20-летнему жителю квартиры, расположенной на первом этаже дома, где и находился эпицентр трагедии», — говорится в сообщении. Именно в этой квартире находился эпицентр взрыва.

После взрыва в доме в Севастополе повреждены не менее 7 домов и около 15 машин

Напомним, что взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина прогремел 24 марта. Число пострадавших в итоге достигло 12 человек, среди них трое детей — все они были госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства. Повреждения получили не только дом, где произошёл взрыв, но и соседние строения. В режим ЧС включены три дома по улице Павла Корчагина — № 14, 16 и 20.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar