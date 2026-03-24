Число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до 12 человек

12 человек оказались в числе пострадавших в результате взрыва, прогремевшего сегодня в многоквартирном доме Севастополя. В настоящее время все они проходят лечение в медицинских учреждениях города, где им оказывается необходимая помощь.

Среди госпитализированных числятся трое детей. По словам представителей Минздрава, один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Остальным пострадавшим оказывается квалифицированная помощь, их состояние оценивается как стабильное или средней тяжести.

Изначально оперативные службы сообщали о меньшем количестве раненых, однако по мере разбора завалов и осмотра помещений спасателями данные были скорректированы. Губернатор региона Михаил Развожаев подтвердил, что цифра в 12 человек является актуальной на текущий момент.

На месте инцидента продолжают работать экстренные службы: сотрудники МЧС проводят деблокировку конструкций и проверяют безопасность здания, чтобы исключить возможность повторных обрушений. Специалисты Следственного комитета начали проверку, в ходе которой будет установлена причина произошедшего взрыва.

Жильцам, которые не могут вернуться в свои квартиры, оказывается временная помощь. Власти региона пообещали оказать поддержку всем пострадавшим и восстановить поврежденное жилье в кратчайшие сроки.