После взрыва в доме в Севастополе повреждены не менее 7 домов и около 15 машин

В Севастополе уточнили масштабы последствий взрыва, произошедшего 24 марта. Повреждения получили жилые дома и автомобили. Об этом журналистам сообщила глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина.

«В режим ЧС включены три дома: 14, 20, 16 (по улице Павла Корчагина — прим. Life.ru). И ещё есть небольшие повреждения в четырёх (домах — прим. Life.ru) точно. Это только остекление», — сказала она.

Также сообщается о повреждении транспортных средств. В результате происшествия пострадали около 15 автомобилей, припаркованных рядом с местом взрыва. Власти продолжают оценивать последствия инцидента и уточнять масштабы ущерба. На месте работают профильные службы, проводится обследование территории.