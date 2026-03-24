Дело о незаконном хранении взрывного устройства завели после взрыва в Севастополе

Уголовное дело о незаконном хранении взрывного вещества возбуждено после взрыва в пятиэтажке в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Расследование ведется по фактам причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и незаконного приобретения и хранения неустановленного взрывного устройства (ст. 222.1 УК РФ). По предварительным данным, эпицентр происшествия находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже здания.

В СК сообщили, что, поскольку газовое оборудование в квартире не имеет повреждений, нет оснований полагать, что причиной инцидента стала утечка бытового газа. Также было установлено отсутствие следов внешнего вмешательства в конструкцию здания.