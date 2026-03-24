Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 16:07

Дело о незаконном хранении взрывного устройства завели после взрыва в Севастополе

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Уголовное дело о незаконном хранении взрывного вещества возбуждено после взрыва в пятиэтажке в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Расследование ведется по фактам причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и незаконного приобретения и хранения неустановленного взрывного устройства (ст. 222.1 УК РФ). По предварительным данным, эпицентр происшествия находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже здания.

В СК сообщили, что, поскольку газовое оборудование в квартире не имеет повреждений, нет оснований полагать, что причиной инцидента стала утечка бытового газа. Также было установлено отсутствие следов внешнего вмешательства в конструкцию здания.

Вторым погибшим при взрыве пятиэтажки в Севастополе оказался 20-летний юноша
Ранее версия взрыва бытового газа в многоквартирном доме Севастополя была полностью исключена. Эксперты, проводившие обследование и необходимые проверки, пришли к единому заключению, исключив эту причину. Напомним, взрыв произошёл сегодня ночью. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.

Наталья Демьянова
