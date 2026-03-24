В Севастополе исключили версию взрыва в жилом доме из-за утечки газа

Вариант взрыва из-за утечки бытового газа в многоквартирном доме Севастополя полностью исключён. О такой информации в беседе с представителями СМИ сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы региона, к такому выводу пришли все специалисты, которые были привлечены к обследованию места происшествия и проводили там необходимые работы. Губернатор подчеркнул, что данная версия была окончательно снята с рассмотрения именно на основании их совместного заключения.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить, а окончательную версию, как уточнил Развожаев, после завершения всех следственных действий и экспертиз с участием криминалистов и взрывотехников представят сотрудники правоохранительных органов.