СК: Эпицентр взрыва в севастопольской пятиэтажке находился на балконе

Балкон квартиры на первом этаже стал точкой отсчёта для взрыва, произошедшего в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома», — говорится в сообщении.

Следователи исключили утечку бытового газа как причину инцидента, поскольку газовое оборудование в квартире не повреждено. Также не обнаружено никаких внешних повреждений дома. В рамках расследования назначено 15 экспертиз, допрошено более 20 человек (потерпевших и свидетелей), проведено несколько обысков. Жители разрушенных квартир признаны потерпевшими. Изучаются соседние здания для сбора доказательств и улик.