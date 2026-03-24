24 марта, 16:01

СК: Эпицентр взрыва в севастопольской пятиэтажке находился на балконе

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Балкон квартиры на первом этаже стал точкой отсчёта для взрыва, произошедшего в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома», — говорится в сообщении.

Следователи исключили утечку бытового газа как причину инцидента, поскольку газовое оборудование в квартире не повреждено. Также не обнаружено никаких внешних повреждений дома. В рамках расследования назначено 15 экспертиз, допрошено более 20 человек (потерпевших и свидетелей), проведено несколько обысков. Жители разрушенных квартир признаны потерпевшими. Изучаются соседние здания для сбора доказательств и улик.

Вторым погибшим при взрыве пятиэтажки в Севастополе оказался 20-летний юноша

Ранее версия взрыва бытового газа в многоквартирном доме Севастополя была полностью исключена. Эксперты, проводившие обследование и необходимые проверки, пришли к единому заключению, исключив эту причину. Напомним, взрыв произошёл сегодня ночью. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.

Наталья Демьянова
