СК: Эпицентр взрыва в севастопольской пятиэтажке находился на балконе
Обложка © Telegram / РаZVожаев
Балкон квартиры на первом этаже стал точкой отсчёта для взрыва, произошедшего в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.
«Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома», — говорится в сообщении.
Следователи исключили утечку бытового газа как причину инцидента, поскольку газовое оборудование в квартире не повреждено. Также не обнаружено никаких внешних повреждений дома. В рамках расследования назначено 15 экспертиз, допрошено более 20 человек (потерпевших и свидетелей), проведено несколько обысков. Жители разрушенных квартир признаны потерпевшими. Изучаются соседние здания для сбора доказательств и улик.
Ранее версия взрыва бытового газа в многоквартирном доме Севастополя была полностью исключена. Эксперты, проводившие обследование и необходимые проверки, пришли к единому заключению, исключив эту причину. Напомним, взрыв произошёл сегодня ночью. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.
