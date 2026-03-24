Вторым погибшим при взрыве пятиэтажки в Севастополе оказался 20-летний юноша

Среди жертв взрыва в пятиэтажном доме в Севастополе обнаружено тело 20-летнего Василия. Ранее молодой человек числился в списке пропавших без вести, сообщил Mash.

Среди жертв взрыва — мать Василия — 50-летняя Ольга — мать шестерых детей, чья квартира на первом этаже оказалась в эпицентре. Одна из дочерей женщины находится в крайне тяжёлом состоянии, трое других получили травмы средней степени тяжести, у одной из них — травмы ног. Единственный, кто не пострадал, — сын Иван, проживавший отдельно от родных.

Взрыв серьёзно повредил не только сам дом. В соседнем здании обломками разбило фасад, сгорело восемь балконов и несколько автомобилей. Осколки стекла разлетелись по двору на десятки метров, пропали домашние животные, включая кота мейн-куна. Сейчас жителей постепенно пускают в квартиры — люди оценивают ущерб и пытаются понять масштаб разрушений.