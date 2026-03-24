Не ждали помощи, спасали сами: Свидетельница рассказала о первых минутах после взрыва в Севастополе
Обложка © МЧС по Севастополю
Жительница дома на улице Корчагина в Севастополе рассказала о первых секундах после взрыва. По её словам, люди не ждали помощи и сразу начали спасать соседей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
Видео © Telegram/ Mash на волне
«Я кое-что одела, ребёнка в пижаме забрала. Думала, что людям надо будет помогать. А тут ребята кинулись сами помогать и детей вытаскивали. Молодцы, вытаскивали прямо из-под обломков, из-под огня детей», — рассказала женщина.
Ранее версия взрыва бытового газа в многоквартирном доме Севастополя была полностью исключена. Эксперты, проводившие обследование и необходимые проверки, пришли к единому заключению, исключив эту причину. Напомним, взрыв произошёл сегодня ночью. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.
