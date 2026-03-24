Не ждали помощи, спасали сами: Свидетельница рассказала о первых минутах после взрыва в Севастополе

Жительница дома на улице Корчагина в Севастополе рассказала о первых секундах после взрыва. По её словам, люди не ждали помощи и сразу начали спасать соседей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

«Я кое-что одела, ребёнка в пижаме забрала. Думала, что людям надо будет помогать. А тут ребята кинулись сами помогать и детей вытаскивали. Молодцы, вытаскивали прямо из-под обломков, из-под огня детей», — рассказала женщина.