24 марта, 18:06

В Севастополе ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке

Обложка © Telegram / РаZVожаев

В Севастополе после взрыва в пятиэтажке введён региональный режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ, подписанный губернатором Михаилом Развожаевым, опубликован на официальном сайте правительства города.

«Считать обстановку, сложившуюся по адресам <…>, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — говорится в указе.

Дело о незаконном хранении взрывного устройства завели после взрыва в Севастополе

Напомним, что взрыв произошёл сегодня ночью. Пострадали более 10 человек, двое погибли. Следственный комитет сообщил, что эпицентром взрыва стал балкон квартиры на первом этаже. Версия о взрыве бытового газа была полностью исключена. Эксперты провели необходимые проверки и пришли к единому заключению, исключив эту причину.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

