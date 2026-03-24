Спасатели вытащили кота Тиму из повреждённого взрывом дома в Севастополе

В Севастополе после взрыва в жилом доме спасатели нашли и вытащили кота из разрушенной квартиры. Животное находилось в соседней пятиэтажке, на которую пришлась основная ударная волна. Об этом пишет РИА «Новости».

Хозяйка рассказала, что в момент ЧП её не было дома, а питомец пропал. Позже его обнаружили под заваленным диваном. Кот не пострадал, несмотря на повреждения в квартире. Сейчас его уже передали хозяйке.

«Тимочка, целый, невредимый. Он не убежал, он под заваленным диваном сидел», — сказала женщина.