Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 15:55

Спасатели вытащили кота Тиму из повреждённого взрывом дома в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mitriakova Valeriia

В Севастополе после взрыва в жилом доме спасатели нашли и вытащили кота из разрушенной квартиры. Животное находилось в соседней пятиэтажке, на которую пришлась основная ударная волна. Об этом пишет РИА «Новости».

Хозяйка рассказала, что в момент ЧП её не было дома, а питомец пропал. Позже его обнаружили под заваленным диваном. Кот не пострадал, несмотря на повреждения в квартире. Сейчас его уже передали хозяйке.

«Тимочка, целый, невредимый. Он не убежал, он под заваленным диваном сидел», — сказала женщина.

Вторым погибшим при взрыве пятиэтажки в Севастополе оказался 20-летний юноша
Ранее версия взрыва бытового газа в многоквартирном доме Севастополя была полностью исключена. Эксперты, проводившие обследование и необходимые проверки, пришли к единому заключению, исключив эту причину. Напомним, взрыв произошёл сегодня ночью. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
